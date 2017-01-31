

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, Güney Marmara Otoyolu'nun Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldı. Belediye başkanlarının da toplantıya katılmasını isteyen kişi ile yetkililere yardımcı olunmasını isteyen kişiler arasında gerginlik görüldü.







Kocaeli'nin Başiskele, Gölcük, Karamürsel ilçelerinden geçerek Yalova'da İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanacak, bağlantı yolları ile birlikte toplam 91 kilometre uzunlukta olacak Güney Marmara Otoyolu projesinin ÇED toplantısı Başiskele'de bulunan Karşıyaka Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürü Güneş Ekşi, Etüt Ekip Şefi Mustafa Bayrak, Çevre Araştırma ve Uygulama Mühendisi Selman Yılmaz, Proje Mühendisi Eren Tufanoğlu, Etüt Proje Şube Müdür Yardımcısı Efkan Yüksel ve Çevre Mühendisi Alican Arı, halka proje hakkında bilgi verdi. Trafik yoğunluğunun azaltılması ve transit geçişle kesintisiz bir trafik sağlama amacını taşıyan, 2 bağlantı yolu, 8 tünel, 17 altgeçit, 27 üstgeçidin bulanması planlanan projenin bedelinin 500 milyon lira olarak hesaplandığı, ÇED süreci bittikten sonra ihalesinin yapılacağı belirtildi.







Proje anlatımında yeterli bilgi alamadıklarını belirtenler, belediye başkanlarının olmadığını dile getirerek yetkililerle tartıştı. Bazı vatandaşlar ise yetkililere yardımcı olunmasını isteyerek, tepki gösteren vatandaşlara saldırmaya kalktı. Tepkiler üzerine bir kişi salondan çıkarıldı. Toplantı, katılanların her ilçede ayrı toplantı yapılmasını istemesiyle son buldu.







kaynak:haberler