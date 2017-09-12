Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak

OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTTEN İTİRAF: PKK'NIN SÖYLEDİKLERİ YALANMIŞ


Ovacık Başsavcısını Şehit Eden Teröristten İtiraf: PKK'nın Söyledikleri Yalanmış
Tarih : 12 Eylül 2017, 09:00
Puan Ver : Ovacık Başsavcısını Şehit Eden Teröristten İtiraf: Pkk'nın Söyledikleri Yalanmış(10/10)6

Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar süren 414 kilometrelik takibin sonunda yaralı yakalanan, Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı terörist Gürbüz Topçu, hayati tehlikeyi atlattı.

"HEPSİNİN YALAN OLDUĞUNU ANLADIM"

Alnından ve omzundan vurulmasına rağmen el bombası atmaya çalıştığı Mehmetçiğin ağır yaralı olarak bulduğu Topçu, doktorların yoğun çabası sonucu hayata tutundu. PKK'lı Terörist başında bekleyen doktor ve güvenlik güçlerine şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır bizi, 'bulunduğunuz yerde örgütten kaçıp ya da çatışma bölgesinde teslim olursanız sizi işkence yaparak öldürürler' diye korkuttular. Ben de kendi grubumdakilere hep, 'teslim olursanız infaz edilirsiniz. Yaralı bile teslim olmayın. Asker sizi öldürmeden siz kendinizi öldürün' diyerek aynı şeyleri söyledim. Ama şimdi hepsinin yalan olduğunu anladım. Konuşamıyordum ama doktorların ve askerlerin beni kurtarma çabalarını duyuyordum. Hiç bir şey bize ve bizim de başkalarına anlattığımız gibi değildi. Ne yargısız infaz ne de kötü muamele var. Öldürmek için bir saat ateş ettiğim Mehmetçik beni kurtardı. Her şey için çok pişmanım."

3 PKK'LI TUTUKLANDI

Bu arada Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla gelerek eylem için keşif yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 PKK'lı tutuklandı. Şanlırfa'daki diğer operasyonda da yine Suriye'den gelen bir YPG'li yakalandı. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ovacık  Başsavcısını  Şehit  Eden  Teröristten  İtiraf  Pkk  Nın  Söyledikleri  Yalanmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER