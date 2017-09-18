F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak

Oyuncak değil gerçek! Dünyanın ilk canlı bebeğini görenler inanamadı

OYUNCAK DEĞİL GERÇEK! DÜNYANIN İLK CANLI BEBEĞİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Japonya'da oyuncak bebek kılığına giren moda tasarımcısı genç kızı gören herkes fotoğrafını çekmek istedi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Oyuncak Değil Gerçek! Dünyanın İlk Canlı Bebeğini Görenler İnanamadı(5/10)1

Japonya'da genç moda tasarıcısı Lulu Hashimoto'nun bizzat canlandırdığı "canlı oyuncak bebek" büyük ilgi topladı.

OYUNCAKTAN FARKI YOK

Lulu Hashimoto dünyanın ilk yaşayan oyuncak bebeği. Gerçekçi kıyafeti, makyajı ve maskesiyle oyuncak bebek kılığına girince, görenler ayırt etmekte zorlanıyor. Oyuncak bebeğe benzemeye çalışanların içerisinde, en gerçekçi olanı Lulu Hashimoto.

AYIRT ETMEK İMKANSIZ

Bir oyuncak bebek gibi poz veren modeli gerçek bir bebekten ayırmak olanaksız. 23 yaşındaki moda tasarımcısı kadın kendisinin oyuncak bebeklere hayran olduğunu söylüyor.

9 YILDIR BEBEK TASARLIYOR

Yaklaşık 9 yıldır hobi olarak gerçekçi bebek tasarlayan Lulu, insan başının ebatlarında gerçekçi bebek kafaları tasarlayan Nukopan isimli yaratıcı takımla yaklaşık 2 yıl önce tanışmış.

"BEBEKLERE HAYAT VERDİK"

Tasarım bebek kafalarını görünce ise brilikte çalışmak isteyen Lulu şöyle alatıyor; "Nukopan'ı 2 yıl önce keşfettim. Bebek kafalarını ilk gördüğümde çok etkinelmiştim. Harikaydılar. Nukopan takımıyla ise aklımıza, bu bebeklere hayat vermek geldi. Bu fikir bei çok etkilemişti ve mutlu etmişti. Hala o hisle doluyum.

Lulu Hashimoto'ya ait diğer fotoğraflar ise şöyle;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oyuncak  Değil  Gerçek  Dünyanın  İlk  Canlı  Bebeğini  Görenler  İnanamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER