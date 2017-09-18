OYUNCAK DEĞİL GERÇEK! DÜNYANIN İLK CANLI BEBEĞİNİ GÖRENLER İNANAMADI
Japonya'da oyuncak bebek kılığına giren moda tasarımcısı genç kızı gören herkes fotoğrafını çekmek istedi.
Japonya'da genç moda tasarıcısı Lulu Hashimoto'nun bizzat canlandırdığı "canlı oyuncak bebek" büyük ilgi topladı.
OYUNCAKTAN FARKI YOK
Lulu Hashimoto dünyanın ilk yaşayan oyuncak bebeği. Gerçekçi kıyafeti, makyajı ve maskesiyle oyuncak bebek kılığına girince, görenler ayırt etmekte zorlanıyor. Oyuncak bebeğe benzemeye çalışanların içerisinde, en gerçekçi olanı Lulu Hashimoto.
AYIRT ETMEK İMKANSIZ
Bir oyuncak bebek gibi poz veren modeli gerçek bir bebekten ayırmak olanaksız. 23 yaşındaki moda tasarımcısı kadın kendisinin oyuncak bebeklere hayran olduğunu söylüyor.
9 YILDIR BEBEK TASARLIYOR
Yaklaşık 9 yıldır hobi olarak gerçekçi bebek tasarlayan Lulu, insan başının ebatlarında gerçekçi bebek kafaları tasarlayan Nukopan isimli yaratıcı takımla yaklaşık 2 yıl önce tanışmış.
"BEBEKLERE HAYAT VERDİK"
Tasarım bebek kafalarını görünce ise brilikte çalışmak isteyen Lulu şöyle alatıyor; "Nukopan'ı 2 yıl önce keşfettim. Bebek kafalarını ilk gördüğümde çok etkinelmiştim. Harikaydılar. Nukopan takımıyla ise aklımıza, bu bebeklere hayat vermek geldi. Bu fikir bei çok etkilemişti ve mutlu etmişti. Hala o hisle doluyum.
Lulu Hashimoto'ya ait diğer fotoğraflar ise şöyle;
Kaynak: haberinburada
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