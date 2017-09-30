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Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Eşini Rol Arkadaşıyla mı Aldattı

OYUNCU HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE, EŞİNİ ROL ARKADAŞIYLA MI ALDATTI

2014 yılında evlen Tuan Tunalı ile boşanacağı konuşulan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin 'Rüya' dizisinin çekimlerinde rol arkadaşı Cengiz Mengiroğlu ile yakınlaştığı konuşuluyor.

Tarih : 30 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Eşini Rol Arkadaşıyla Mı Aldattı(8/10)4

Kendisi gibi oyuncu olan Hazal Filiz Küçükköse'ye boşanma davası açan Tuan Tunalı'nın avukatının yaptığı basın açıklaması, 'ihanet' iddialarını güçlendirdi.

ÇEKİMLER SIRASINDA YAKINLAŞTILAR

Ünlü oyuncular Hazal Filiz Küçükköse ile Cengiz Mengiroğlu'nun, 'Rüya' dizisinin çekimleri sırasında yakınlaştığı iddiaları magazin kulislerine bomba gibi düştü. Bu iddialar üzerine Tuan Tunalı, eşi Küçükköse'ye boşanma davası açmıştı. Dedikoduların patlak verdiği dönemde Mengiroğlu da sevgilisi Dilara Aksüyek'le cihangir'deki bir mekanda kavga edip ayrılmıştı.

"MAHKEMEDE KONUŞACAĞIM"

Oyuncu Tuan Tunalı'nın avukatı, önceki gün boşanma davasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Müvekilim ile Hazal Tunalı arasında halen devam eden boşanma davasında, tarafların aile mahremiyetine ilişkin hususlar olduğu kanaati ile bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Zira devam eden davada Türk örf ve ananelerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz."

Bu açıklama ihanet iddialarını güçlendirirken, Tuna Tunalı konuyu mahkemede konuşacağını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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