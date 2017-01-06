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özcan deniz, aslı enver'de ısrar ediyor

ÖZCAN DENİZ, ASLI ENVER'DE ISRAR EDİYOR

Akşam'da yer alan habere göre ‘Kaderimin Yazıldığı Gün' dizisi bittikten sonra sinemaya ağırlık veren Özcan Deniz, bir yandan film çekiyor diğer taraftan da yeni dizisinin çalışmalarını sürdürüyor.

Tarih : 06 Ocak 2017, 16:43
Puan Ver : Özcan Deniz, Aslı Enver'de Israr Ediyor(8/10)7


Meryem Uzerli ve Aslı Enver ile ‘Öteki Taraf' isminde konuşulacak bir filme imza atan Deniz, sette Aslı Enver'in çok uyumlu olduğunu ve şikayet etmediğini görünce dizisinin yapımcısını aradı.



Dizide de Aslı Enver ile çalışmak istediğini yapım şirketine ileten Deniz, karşı taraftan olumlu yanıt aldı.



Senaryoyu gören Aslı Enver de rolü kabul etti. İlk olarak beyazperde izleyicisinin karşısına birlikte çıkacak olan ikili ardından dizi için yeniden sete girecek...



 



kaynak:milliyet








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