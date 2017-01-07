ÖZCAN DENİZ, DİZİSİNİN BAŞROLÜNÜ ASLI ENVER'E VERDİ
Daha önce 'Öteki Taraf' filminde çalıştığı Aslı Enver'e hayran kalan Özcan Deniz, yeni dizisinin başrolüne ünlü oyuncuyu getirdi.
Daha önce 'Öteki Taraf' filminde çalıştığı Aslı Enver'e hayran kalan Özcan Deniz, yeni dizisinin başrolüne ünlü oyuncuyu getirdi.
Sinemanın üretken yönetmeni Özcan Deniz, bu sefer televizyon ekranlarında 'İstanbullu Gelin' dizisiyle karşımızda olacak.
'Öteki Taraf' filminde Meryem Uzerli ve Aslı Enver ile birlikte çekimleri tamamlayan Özcan Deniz, sette Aslı Enver'in çok uyumlu olduğunu ve şikayet etmediğini görünce dizisinin yapımcısını aradı. Dizide de Aslı Enver ile çalışmak istediğini yapım şirketine ileten Özcan Deniz, karşı taraftan olumlu yanıt aldı.
ÇEKİMLER BAŞLADI
Senaryoyu gören Aslı Enver de rolü kabul etti.
kaynak:haberler
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