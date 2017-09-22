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Özcan Deniz'in 25'lik Sevgilisi, 2,5 Aylık Hamile

ÖZCAN DENİZ'İN 25'LİK SEVGİLİSİ, 2,5 AYLIK HAMİLE

Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi ile uzun süredir beraber olan Özcan Deniz'in sevgilisinin 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Tarih : 22 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Özcan Deniz'in 25'lik Sevgilisi, 2,5 Aylık Hamile(5/10)1

Yaklaşık 1 yıldır Antalyalı Feyza Aktan ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Özcan Deniz'in babalık hayali gerçek oluyor. 45 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de tanıştırdığı sevgilisi iki aylık hamile.

25 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

HT Magazin'in haberine göre her fırsatta baba olmak istediğini dile getiren sanatçı, haberi alınca büyük mutluluk yaşadı. Babalık heyecanı yaşayan Özcan Deniz'in, 25 yaşındaki sevgilisinin üzerine titrediği öğrenildi.

NİKAH KONUSUNDA ACELE ETMEYECEKLER

Oyuncunun, hamilelik sürecinin başında Aktan'ın evlilik telaşı yaşamaması için nikâh konusunda acele etmediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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