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ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI AÇIKLANDI


Özel Okul Teşvik Sonuçları Açıklandı
Tarih : 07 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Özel Okul Teşvik Sonuçları Açıklandı(5/10)1

Özel okul teşvik sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda eğitim görecek öğrencilere verilecek olan özel okul teşviklerinin sonuçları açıklandı. Özel okul teşvik sonuçları meb.gov.tr'de sorgulanacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Özel okul teşvik desteği sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için özel okulların ve öğrencilerin teşvik sonuçlarına göre tercih işlemi yapmaya hak kazanan öğrenciler bugün ilan edildi.

ÖZEL OKUL TEŞVİK DESTEĞİ SONUÇLARI SORGULAMA

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARLARI NE KADAR?

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek. 75 bin öğrenci, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 340 bin öğrenciye destek verilecek.

TEŞVİK HANGİ KOŞULLARDA KESİLİYOR?

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimde okuyan ve teşvik almaya hak kazanan öğrenciler eğitim kademesinin sonuna kadar bu haktan yararlanıyor.

Örneğin ilkokulda teşvik alan öğrenci 4 yılın sonuna kadar teşvik alıyor, ortaokulda tekrar başvuruyor. Teşvik almaya hak kazanan öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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