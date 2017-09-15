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ÖZEL OKULLARA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI


Özel Okullara Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Tarih : 15 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Özel Okullara Yerleştirme Sonuçları Açıklandı(10/10)6

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek öğrencilerden ilk defa eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacakların özel okullara yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Kaynak: haberinburada



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