Milli Eğitim Bakanlığınca, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek öğrencilerden ilk defa eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacakların özel okullara yerleştirme sonuçları açıklandı.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada