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Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Destek Başvuru Sonuçları Açıklandı

ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim-öğretim desteği başvuru sonuçları açıklandı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Destek Başvuru Sonuçları Açıklandı(7/10)3

Özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim-öğretim desteği başvuru sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Sonuçlar, "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrenilebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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