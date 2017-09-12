ÖZGE ULUSOY, PHOTOSHOP'LU FOTOĞRAFINI YALANLADI: AŞIRI ZAYIFIM NEYİ İNCELTEYİM
Özge Ulusoy, bacaklarını inceltip photoshop yaptığı fotoğrafı yalanladı. Ulusoy, "Aşırı zayıfım neyi incelteyim" diyerek isyan etti.
Son günlerde aşk hayatıyla adından söz ettiren ünlü manken Özge Ulusoy, Amerika'da tatiline devam ederken bir fotoğrafıyla alay konusu oldu. Fotoğrafta bir bacağı aşırı ince olan Özge photoshop iddialarını reddetti.
YALANLADI
Özge Ulusoy, photoshop iddiasını şu sözlerle yalanladı: "Bacağımda neden photoshop olsun. Arkaplan normal zaten. Ayrıca aşırı zayıfım yahu neyi incelteyim" dedi.
İşte Özge Ulusoy'un yalanladığı o fotoğraf:
Kaynak: haberinburada
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