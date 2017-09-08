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Özge Ulusoy'un Bikinili Pozlarına, Hacı Sabancı Tığ Gibi Oldum Pozuyla Karşılık Verdi

ÖZGE ULUSOY'UN BİKİNİLİ POZLARINA, HACI SABANCI TIĞ GİBİ OLDUM POZUYLA KARŞILIK VERDİ

Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı ayrılıklarının ardından birbirlerine misilleme yapar gibi fotoğraflar paylaşmaya başladı. Hacı, zayıflamış haliyle Özge'nin bikinili pozlarına nispet yaptı.

Tarih : 08 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Özge Ulusoy'un Bikinili Pozlarına, Hacı Sabancı Tığ Gibi Oldum Pozuyla Karşılık Verdi(8/10)4

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Hacı Sabancı ile ilişkisini bitirmesinin ardından sosyal medyada sık sık ateşli fotoğraflarını paylaşırken, Hacı da zayıfladıkça zayıfladı. İkilinin pozları adeta birbirlerine nispet yapar gibiydi.

3.5 AYDA 40 KİLO VERDİ

Defalarca diyet yapan Hacı Sabancı, 125 kiloya çıkınca 8 Mayıs'ta mide küçültme ameliyatı olmuştu. 3.5 ayda yaklaşık 40 kilo verip 85'e düşmeyi başardı

ÖZGE, "İLİŞKİNİN SONU YOK" DEMİŞTİ

Hacı Sabancı 6 yıllık sevgilisi manken Özge Ulusoy'dan geçen Nisan'da ayrılmıştı. Özge Ulusoy ayrılığa dair, "Sonu yoktu. Evliliğe gitmeyecekti, aile kuramayacaktık" demişti. Hacı Sabancı "Kavga-gürültü olmadı. Karşılıklı oturduk, karar verdik" açıklaması yapmıştı.

İşte Hacı'nın son hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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