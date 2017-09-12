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Özgürlüğün 50 Tonu'nun Fragmanı 20 Saatte 1.7 Milyon İzlendi

ÖZGÜRLÜĞÜN 50 TONU'NUN FRAGMANI 20 SAATTE 1.7 MİLYON İZLENDİ

Dünyanın en sansasyonel ve tartışmalara konu olan 'Grinin 50 Tonu' serisinin son filmi Özgürlüğün 50 Tonu'nun fragmanı 20 saatte inanılmazı başardı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Özgürlüğün 50 Tonu'nun Fragmanı 20 Saatte 1.7 Milyon İzlendi(7/10)3

'Grinin 50 Tonu' serisinin son filmi 'Fifty Shades Freed'in (Özgürlüğün 50 Tonu) ilk fragmanı önceki gün yayınlandı. Fragman yaklaşık 20 saatlik bir sürede 1.7 milyon kez izlendi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE GÖSTERİME GİRECEK

Başrolünde Dakota Johnson ve Jamie Doman'ın yer aldığı film, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gösterime girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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