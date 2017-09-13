PAKİSTAN'DAN FETÖ İLE MÜCADELEYE TAM DESTEK: TÜRKİYE'NİN DÜŞMANI BİZİM DE DÜŞMANIMIZDIR
Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin ele alındığını kaydeden Asıf, bu çerçevede savunma işbirliğinin ve ikili ticaret gibi konuların da gündeme alındığını belirtti.
' 'TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI, PAKİSTAN'IN DA DÜŞMANLARIDIR"
Asıf, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelesine Pakistan'ın tam olarak destek verdiğini vurgulayarak "Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır." dedi.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İ "MAFYA" OLARAK TANIMLADI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mafya olduğunu dile getiren Asıf, "Onlar bizim de düşmanımız. Türk devletinin veya Türk halkının düşmanı olan herhangi bir kimse Pakistan devletinin de düşmanıdır." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE YANINDAYIZ"
Bu konuda Pakistan'ın oldukça açık olduğuna işaret eden Asıf, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yanında durduklarını ve iki ülke arasındaki dostluğun ebedi olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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