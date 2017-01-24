Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

pakistan'dan karadan karaya füze denemesi

PAKİSTAN'DAN KARADAN KARAYA FÜZE DENEMESİ

Pakistan ordusunun karadan karaya füze denemesi yaptığı bildirildi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 16:48
Puan Ver : Pakistan'dan Karadan Karaya Füze Denemesi(5/10)3


Pakistan Today'in haberine göre, azami 2 bin 200 kilometre menzile sahip Ebabil füzesi ilk kez başarıyla denendi.



Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajwa'nın, başarılı füze denemesinden sonra silahlı kuvvetleri ve denemeyi yürüten ekibi tebrik ettiği belirtildi.



Ebabil füzesinin, çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.



Pakistan, aralık ayında da kara ve deniz hedeflerini vurabilen orta menzilli Babür-3 füzesini fırlatmış, bu deneme de başarılı olmuştu.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Pakistan  Dan  Karadan  Karaya  Füze  Denemesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER