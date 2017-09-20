PAPAĞAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÇÜRÜK DİŞİNİ BULUP GAGASIYLA ÇEKTİ
ABD'de papağan küçük çocuğun çıkmak üzere olan çürük dişini gagasıyla tutup çıkardı. İlginç anların videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
ABD Washington'da yaşayan Anton Androshcuk isimli baba, küçük oğlunun çüreyen dişini papağanının çektiği anları videoya alıp internet üzerinden paylaştı.
GAGASI İLE ÇÜRÜK DİŞİ ÇIKARDI
Papapağan önce küçük çocuğun omzunun üzerine çıkıp ağzına baktıktan sonra sonra çekilmesi gereken çürük dişi buluyor. Daha sonra kafasını çocuğun ağzına koyarak gagası ile çürük dişi çekiyor.
ÇOCUĞUN ACI İÇİNDE YÜZÜ EKŞİDİ
Papağan çektiği dişi gagasında tutarken çocuğun acı içinde yüzünü ekşittiği görülüyor. Pağağanın iç güdüleri ve kendisine has fizyolojisiyle çürük dişi anladığı tahmin edilirken, gagasının çürük dişi yerinden çıkaracak kadar güçlü olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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