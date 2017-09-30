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Paris'te motorlu araç kullanımı yasaklandı! İşte nedeni

PARİS'TE MOTORLU ARAÇ KULLANIMI YASAKLANDI! İŞTE NEDENİ

Fransa'da hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Paris Belediyesi, Pazar günü saat 11.00 - 18.00 arasında motorlu araçların şehir içinde kullanımını yasakladı.

Tarih : 30 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Paris'te Motorlu Araç Kullanımı Yasaklandı! İşte Nedeni(7/10)3

Fransa'da Paris Belediyesi hava kirliliğine dikkat çekmek için yarın kent merkezinin tamamında saat 11.00-18.00 saatleri arasında araba kullanımını yasakladı.

AMBULANS VE İTFAHİYE ARAÇLARI KULLANILABİLECEK

Hava kirliliğine dikkat çekmek isteyen belediyenin yasağı bugün bazı banliyölerde de uygulandı. Ambulans, itfahiye gibi araçların kent merkezinde dolaşmasına izin verilirken, bazıları da mecburiyet karşısında arabasını kullanabilecek.

CEZA MİKTARI BELLİ DEĞİL

Eskiden kent merkezine araç girmesi yasak olduğu günlerde, toplu taşıma araçları yolcuları ücretsiz olarak taşırken, bu sefer herkes ücretli olarak toplu taşıma araçlarına binebilecek. Yasak uyarısına rağmen aracıyla kent merkezine girenlerin ödemesi gereken ceza konusunda ise herhangi bir miktar belirtilmedi.

ÇEVRE YOLUNUN KAPATILMASI PLANLANIYOR

Öte yandan, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yasağını protesto etmek üzere, binlerce kişinin araçlarıyla Paris'in çevre yolunda kaplumbağa yürüyüşü sistemini uygulamak için pazar sabahı saat 10.30 ile 13.30 arasında çevre yolunu kapatma operasyonu yapmayı planladıkları belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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