PARTİLERİN TEZKERE OYLARININ RENGİ BELLİ! HAYIR' DİYEN TEK PARTİ HDP
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını içeren tezkereye CHP ve MHP "evet" oyu verecek, HDP ise "hayır" diyecek.
Ankara, bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne son çağrısını MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarıyla yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin uzatılmasını görüşmek üzere "olağanüstü" toplandı. HDP, Suriye-Irak tezkeresine "hayır" derken CHP ve MHP "evet" diyeceğini açıkladı.
TEK HAYIR DİYEN PARTİ HDP
Tezkereye "hayır" diyen tek parti HDP. Tezkereye 'evet' demenin OHAL'e 'evet' demek olacağını belirten HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Bizler çok açık ve net biçimde savaşa karşıyız" açıklaması yaptı.
MHP VE CHP EVET DİYOR
Kuzey Irak'la gerilimin tırmanmasının nedenini "Hükümetin yanlış dış politikası" olduğunu dile getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yine de, TSK'nın elini güçlendirecek tezkereye 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.
Tezkereye MHP de, "Referandumda ısrar eden Barzani her türlü ağır cezayı hak ediyor" düşüncesiyle evet oyu kullanmaya hazırlanıyor.
TEZKEREDEKİ MESAJ
Hükümetin, süresi 30 Ekim'de dolacak "Suriye-Irak tezkeresinin" süresini bir yıl daha uzatmak için TBMM gündemine getirdiği tezkerede, "Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler artarak devam edilmektedir" deniliyor. Kuzey Irak'taki referandumun "etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik, meşruiyeti olmayan bölücü bir girişim" olarak tanımlandığı tezkerede, Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamanın yanı sıra Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne dönük terörist faaliyetleri engellemek adına sınır ötesine asker gönderebileceğinin mesajı açıkça veriliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar