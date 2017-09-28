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Pasifik'teki Ambae Adası'nda Yanardağ Tehdidi! 11 Bin Kişi Tahliye Edilecek

PASİFİK'TEKİ AMBAE ADASI'NDA YANARDAĞ TEHDİDİ! 11 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Pasifik Okyanusu'ndaki Ambae Adası'ndaki yanardağın sismik hareketlerinin artmasının ardından, adada bulunan 11 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Tarih : 28 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Pasifik'teki Ambae Adası'nda Yanardağ Tehdidi! 11 Bin Kişi Tahliye Edilecek(5/10)1

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki ada ülkesi Vanuatu, Ambae Adası'nda yaşayan 11 bin kişinin yanardağ tehdidi nedeniyle tahliye edileceğini açıkladı.

SİSMİK HAREKETLİLİKTE ARTIŞ

Vanuatu Daily Post gazetesinde yer alan haberlere göre, Başbakan Charlot Salwai, Meteoroloji ve Jeolojik Tehlike Biriminin Monaro Voui Yanardağı'nda sismik hareketliliğin artması üzerine uyarı seviyesini dördüncü kategoriye yükseltmesinin ardından adada yaşayanların zorunlu tahliyesine karar verdiklerini bildirdi.

TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILIYOR

İklim Değişikliği Bakanı Ham Lini ile adayı ziyaret etmesi beklenen Salwai, tahliye işlemlerinin başlatılacağını ve 6 Ekim'e kadar tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

Manaro Voui Yanardağı, iki gün önce faaliyete geçmiş ve çevresindeki yerleşim merkezlerinin üstüne lav ve kül püskürtmeye başlamıştı. Söz konusu yerleşim birimlerinde yaşayan 8 bin kişi, adanın daha güvenli bölgelerine yerleştirilmişti.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Meteoroloji ve Jeolojik Tehlike Birimi, hafta sonu alarm seviyesini ikinci en yüksek kategori olan 4'e çıkarmış ve adada acil durum ilan edilmişti. Yetkililer, yanardağın orta derecede lav püskürtmeye başlaması durumunda yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köylerin de tehlike yaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÜLKEDE ÇOK SAYIDA AKTİF YANARDAĞ BULUNUYOR

Vanuatu, "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Çok sayıda aktif yanardağın bulunduğu Vanuatu'da, 2005'te Manaro Voui Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine binlerce kişi Ambae'den tahliye edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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