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Pegasus Hava Yolları Erbil'e Uçuşları Durdurdu

PEGASUS HAVA YOLLARI ERBİL'E UÇUŞLARI DURDURDU

Barzani'nin küresel krizi göze alarak gittiği referandum sonrasında Pegasus Hava Yolları, Erbil'e uçuşların durdurulduğunu belirtti.

Tarih : 27 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Pegasus Hava Yolları Erbil'e Uçuşları Durdurdu(8/10)4

Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet Nane, Bloomberg'e telefon yoluyla yaptığı açıklamada, Erbil'e uçuşların durdurulduğunu belirtti.

"IRAK MERKEZİ YÖNETİMİYLE PARALEL HAREKET EDİYORUZ"

Nane, açıklamasında, Pegasus Hava Yolları'nın, Irak Merkezi Yönetimi'nin uluslararası uçuşları durdurma kararı ile paralel hareket ettiğini dile getirdi.

CUMA GÜNÜ TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINACAK

Irak Sivil Havacılığı, Kuzey Irak'ta yapılan sözde bağımsızlık referandumunun ardından bölgeye yönelik yaptırımlara başladı. Irak Sivil Havacılığı'ndan az önce Erbil ve Süleymaniye'ye uçan şirketlere gönderilen yazı ile 29 Eylül Cuma gününden itibaren uluslararası tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

DUYURU YAPILDI

Duyuruda "Tüm havayolu operatörlerine. Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'ndan yapılacak olan uluslararası uçuşlar 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 17.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır. Irak iç hatlar uçuşları bu kapsam dışındadır" denildi.

THY UÇUŞLARA DEVAM EDİYOR

THY'den Süleymaniye ve Erbil uçuşları hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

THY:"Çeşitli basın-yayın organlarında Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarını 29 Eylül tarihi itibariyle uluslararası hava trafiğine kapatacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu konuda Türk Hava Yolları'na iletilmiş resmi bir bildirim olmamakla birlikte bu iki kente olan tüm tarifeli uçuşlarımız planlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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