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PEGASUS'A 97,3 MİLYON LİRA VERGİ CEZASI KESİLDİ


Pegasus'a 97,3 Milyon Lira Vergi Cezası Kesildi
Tarih : 14 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Pegasus'a 97,3 Milyon Lira Vergi Cezası Kesildi(10/10)6

Pegasus gelir vergisi stopaj incelemesi sonucu şirkete 2014 yılına ilişkin 97.3 milyon lira tutarında ceza uygulandığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, vergi müfettişlerinin incelemesi sonucunda pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren uçucu personele yapılan uçuş tazminatı ve uçuş tazminatı farkı ödemelerinin gelir vergisi istisnasına tabi tutulmasının eleştirildiği belirtildi.

UYGULANAN CEZALAR

Açıklamaya göre, bu doğrultuda 2014 yılı için şirket aleyhine re'sen 38.64 milyon TL gelir vergisi (stopaj) ve 293,312 TL damga vergisi tarh edilirken, ayrıca 57.97 milyon TL gelir vergisi ziyaı ve 439,969 TL damga vergisi ziyaı cezası uygulandı. Açıklamada, Pegasus'un inceleme konusunun vergi mevzuatı ile tam uyum içinde olduğu görüşünde olduğu ve bu nedenle finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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