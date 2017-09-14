PEGASUS'A 97,3 MİLYON LİRA VERGİ CEZASI KESİLDİ
Pegasus gelir vergisi stopaj incelemesi sonucu şirkete 2014 yılına ilişkin 97.3 milyon lira tutarında ceza uygulandığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, vergi müfettişlerinin incelemesi sonucunda pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren uçucu personele yapılan uçuş tazminatı ve uçuş tazminatı farkı ödemelerinin gelir vergisi istisnasına tabi tutulmasının eleştirildiği belirtildi.
UYGULANAN CEZALAR
Açıklamaya göre, bu doğrultuda 2014 yılı için şirket aleyhine re'sen 38.64 milyon TL gelir vergisi (stopaj) ve 293,312 TL damga vergisi tarh edilirken, ayrıca 57.97 milyon TL gelir vergisi ziyaı ve 439,969 TL damga vergisi ziyaı cezası uygulandı. Açıklamada, Pegasus'un inceleme konusunun vergi mevzuatı ile tam uyum içinde olduğu görüşünde olduğu ve bu nedenle finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmadığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar