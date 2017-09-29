Sezon başında Real Madrid'den 62 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Alvaro Morata'nın Londra ekibindeki ilk günlerinde zor anlar geçirdiği ortaya çıktı. İngiltere'de sezonun ilk kupası olan Community Shield'de Arsenal'e karşı oynadığı maçta penaltı kaçıran Morata'nın, uzun bir süre kendisine gelemediği öğrenildi. İki gün uyku uyumayan ve sürekli suratı asık dolaşan Morata, eşi Alice Campello tarafından evden kovulmak üzere olduğunu açıkladı.

"EŞİM EVDEN GİTMEMİ İSTEDİ"

Kaçan penaltı sonrası çok üzüldüğünü ve bir türlü kendisine gelemediğini söyleyen Alvaro Morata "Kaçırdığım penaltı sonrası adeta yıkılmıştım. Özellikle ilk iki gün çok zor geçti. Eşim evden gitmemi ve kendimi toparlayana kadar da gelmememi istedi. Ancak günün sonunda güçlü olmak zorunda olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Şimdi kendimi toparladım. Takım olarak da kendimize geldik. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Önemli olan da bu…" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ İNGİLİZ FUTBOLUNA ALIŞIYORUM"

İngiltere Premier Lig'de Chelsea gibi büyük bir takımın as forveti olmanın zorluğuna dikkat çeken Morata "Ancak buraya gelme nedenim kulübün ve teknik direktörün bana inanmasıydı. İngiltere her futbolcu için zorlu bir meydan okuma olmuştur. Şimdi yavaş yavaş takıma ve İngiliz futboluna alışıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada