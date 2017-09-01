PERSİE, SAKATLIĞI NEDENİYLE HOLLANDA MİLLİ TAKIMI KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Sakat sakat Hollanda Milli Takımı'na gitmesi nedeniyle eleştirilen Robin van Persie, Fransa maçının ardından dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'deki sakatlığına rağmen Hollanda Milli Takımı kampına giden ve Fransa ile oynanan mücadelede sonradan oyuna dahil olan Robin van Persie tekrar sakatlandı.
Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de omzundan bir sakatlık geçiren tecrübeli golcünün, bu sefer de dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Robin van Persie, Hollanda'nın Bulgaristan ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesinde forma giyemeyecek.
SAKAT SAKAT GİTMESİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede sakatlığı nedeniyle oynatılmayan ve yaklaşık 2 haftalık bir tedavi öngörülen Van Persie'nin, Hollanda Milli Takımı'na gitmesi tartışmalara yol açmıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi 20:00'da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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