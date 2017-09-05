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PETROFAC, TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ TESİSİ KURMAK İÇİN GAZPROM İLE ANLAŞTI


Petrofac, Türkiye'de Doğalgaz Tesisi Kurmak İçin Gazprom ile Anlaştı
Tarih : 05 Eylül 2017, 14:50
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Petrol sektörü hizmet şirketi Petrofac LTD, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyacak olan Güney Akım projesi kapsamında Kıyıköy mevkiinde doğalgaz boru hattı ve doğalgaz sevkiyat tesisi inşaatı için Gazprom ile 340 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.

ARALIK 2019'DA DEVREYE GİRECEK

Doğalgaz çıkarma tesisi projesi için gereken mühendislik hizmetleri, mal tedariği ve yapım hizmetleri Petrofac ile Gazprom'a ait olan South Stream Transport BV tarafından sağlanacak. Tesis, 2019 Aralık'a kadar devreye alınacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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