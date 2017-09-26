Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu ve onu takip eden gelişmeler petrol fiyatlarını iki yılın zirvesine çıkardı. Motorine yarından itibaren 13 kuruş zam bekleniyor.

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu brent petrolün varil fiyatını da yukarı çekti. 59 doların üzerine çıkan brent petrolün varili Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatları haziran ayından bu yana konjektürel gelişmelerle birlikte yüzde 30 yükseldi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ARTIŞTA ETKİLİ OLDU

Financial Times'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak petrolüne yönelik olarak 'vana bizde' açıklaması da fiyatların artışına etken oldu.

Kuzey Irak'ın petrol sevkıyatı 2014 yılından bu yana arttı. Kuzey Irak'ın bağımsızlık referandumundan önce Rusya'nın bölgede anlaşmalar yapması dikkat çekiyor.

RUSLAR PETROL KUYULARINI KAPMA DERDİNDE

Rus devlet petrol şirketi Rosneft bölgede önemli temaslarda bulunurken Vitol, Trafigura, Petraco ve Glencore gibi Avrupa devleri de petrol kuyularını kapmanın derdinde.

PUİS'TEN AÇIKLAMA

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "27 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 13 kuruş zam beklenmektedir." denildi.

Kaynak: haberinburada