Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından merakla beklenen PFDK kararları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Şenol Güneş'e 1 maç, Mahmut Uslu'ya 45 gün hak mahrumiyeti, Önder Fırat'a 4 ay hak mahrumiyeti ve İsmail Köybaşı'na 2 maç ceza geldi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.09.2017 tarih ve 14 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI VERİLDİ

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI OKUL AÇIK ÜST A,B,C,D,E,F, KALE ARKASI OKUL AÇIK ALT J,K,L,M,N,O, KALE ARKASI MİGROS ÜST A,B,C,D,E,F, KALE ARKASI MİGROS ALT J,K,L,M,N, MARATON ÜST G,H, FENERIUM ALT H,I, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AHMET ÖNDER FIRAT 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ALDI

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT'ın toplam 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İSMAİL KÖYBAŞI 2 MAÇ CEZA ALDI

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İSMAİL KÖYBAŞI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

MAHMUT USLU'YA 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MAHMUT NEDİM USLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ'A DA PARA CEZASI VERİLDİ

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ŞENOL GÜNEŞ 1 MAÇ CEZA ALDI

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CEZA ALMADI

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir.

Kaynak: haberinburada