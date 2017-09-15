Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!

PİYADE ER KEREM KILIÇDAROĞLU, SİVAS'TAKİ BİRLİĞİNE TESLİM OLDU


Piyade er Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'taki birliğine teslim oldu
Tarih : 15 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Piyade Er Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'taki Birliğine Teslim Oldu(10/10)6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas'a gelerek birliğine teslim oldu.

ANNESİ, KARDEŞİ VE NİŞANLISI YALNIZ BIRAKMADI

Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kerem Kılıçdaroğlu'na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti.

AÇIKLAMA YAPMADI

Minibüs ile 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapasına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı. Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi.

YEMİN 6 EKİM'DE

368'inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu'nun 6 Ekim'de yemin edeceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Piyade  Er  Kerem  Kılıçdaroğlu  Sivas  Taki  Birliğine  Teslim  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER