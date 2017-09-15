PİYADE ER KEREM KILIÇDAROĞLU, SİVAS'TAKİ BİRLİĞİNE TESLİM OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas'a gelerek birliğine teslim oldu.
ANNESİ, KARDEŞİ VE NİŞANLISI YALNIZ BIRAKMADI
Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kerem Kılıçdaroğlu'na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti.
AÇIKLAMA YAPMADI
Minibüs ile 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapasına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı. Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi.
YEMİN 6 EKİM'DE
368'inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu'nun 6 Ekim'de yemin edeceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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