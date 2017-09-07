Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Bu açıklama ile dolar, TL karşısında 3,4087 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Altın ise bin 348 dolar ile yılın en yüksek seviyesini yeniledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi. Faiz kadar merakla beklenen bir diğer gündem ise bankanın varlık alım programında indirime gidip gitmeyeceği idi. ECB, 60 milyar euro değerindeki varlık alım programını da dokunmadı.

BASIN TOPLANTISI İLE DOLAR SERT ÇAKILDI, ALTIN ZİRVE YAPTI

ECB Başkanı Mario Draghi, bankanın faiz kararı sonrası basın açıklaması düzenledi.

Draghi, "Parasal genişleme Aralık 2017'ye kadar veya gerektiğinde sonrasında 60 milyar dolar seviyesinde devam edecek" dedi.

"Kurları izlemek gerek" diyen Draghi, Kurlarda son dönemdeki oynaklık bir belirsizlik kaynağı. Kurların fiyat istikrarına etkisini izlemek gerekiyor" diye konuştu.

Draghi, enflasyonun hedefe doğru ilerleyeceğine güvendiklerini belirterek, Politika tedbirleri henüz güçlü enflasyon dinamiklerine aktarılamadı. Çekirdek enflasyon biraz yükseldi, ancak hala bastırılmış olaya devam ediyor. Hala çok önemli miktarda teşviğe ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklama ile dolar, Türk lirası karşısındaki düşüşünü hızlandırdı ve 3,4087 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Altın ise 1.348 dolar ile yılın en yüksek seviyesini yeniledi.

ABD'DE İŞSİZLİK BAŞVURULARI 62 BİN ARTTI

Dolardaki düşüşü hızlandıran bir diğer unsur ise ABD'de işsizlik başvurularındaki artış oldu. ABD Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları istatistiklerini yayımladı. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 62 bin artışla 298 bin oldu. Piyasa beklentisi başvuruların 3 bin artışla 242 bin olacağı yönündeydi. Geçen haftanın başvuruları 236 binde revize edilmeden kaldı.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 13 bin 500 kişi artışla 250 bin 250 olurken, işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı değişim göstermeyerek 1 milyon 954 bin olarak gerçekleşti.

Öte yandan işsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık ortalama sayısı 5 bin düşüşle 1 milyon 940 bin olarak kaydedildi.

Kaynak: haberinburada