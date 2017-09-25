PİYASALARDA REFERANDUM DALGASI! BARZANİ'NİN İNADI, DOLARI YÜKSELTTİ
IKBY bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3.54 lirayı aşarken, Borsa İstanbul Endeksi'nde kayıplar yüzde 2.0'ye yaklaştı.
Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3.54 lirayı aşarken, Borsa İstanbul Endeksi'nde kayıplar yüzde 2.0'ye yaklaştı.
FED'İN BAŞLATTIĞI YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRDÜ
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta bilanço küçültmeye Ekim'de başlayacağını açıklamasının da etkisiyle 3.50 lirayı aşan dolar, haftayı 3.4950 düzeyinden kapattıktan sonra, bugün 3.54 lirayı da geçerek, 3.5455 liraya kadar çıktı.
EURO 4,20'NİN ÜZERİNDE
Almanya seçimlerinde aşırı sağın oylarını artırmasının etkisiyle zayıflayan euro da erken saatlerde 4.17 liraya kadar indikten sonra, parite etkisiyle toparlanarak yeniden 4.21 lirayı aştı. Kapanışa doğru, dolar 3.54 - 3.55 lira ve euro da 4.20 - 4.21 lira aralığında hareket ediyordu.
BORSA KAN KAYBETTİ
Yeni haftaya yüzde 0.43 düşüşle 103 bin 677 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi'ndeki kayıplar gün içinde yüzde 2.0'ye yaklaştı ve 102 bin 182 puana kadar geriledi. Borsa İstanbul Endeksi günü yüzde 1.78 düşüşle 102 bin 270 puandan tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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