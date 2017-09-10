PKK, BİR OĞLUNU DAHA KAÇIRMAK İSTEDİ, KARŞI KOYUNCA ŞEHİT EDİLDİ
Siirt'te köy basan PKK'lı teröristler, oğlunu kaçırmak istedikleri Mehmet Salih Aslan'ı şehit etti. Oğlunu korumak isterken şehit olan Aslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.
Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, oğlunu kaçırmak isteyen PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Aslan'ın bir oğlunun da daha önce PKK tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.
ERUH'DA FABRİKA KURDU
Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.
DAHA ÖNCE OĞLUNU KAÇIRMIŞLAR
Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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