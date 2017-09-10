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PKK, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi

PKK, BİR OĞLUNU DAHA KAÇIRMAK İSTEDİ, KARŞI KOYUNCA ŞEHİT EDİLDİ

Siirt'te köy basan PKK'lı teröristler, oğlunu kaçırmak istedikleri Mehmet Salih Aslan'ı şehit etti. Oğlunu korumak isterken şehit olan Aslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.

Tarih : 10 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi(7/10)3

Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, oğlunu kaçırmak isteyen PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Aslan'ın bir oğlunun da daha önce PKK tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

ERUH'DA FABRİKA KURDU

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

DAHA ÖNCE OĞLUNU KAÇIRMIŞLAR

Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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