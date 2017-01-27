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PKK İÇİN KEŞİF YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI


PKK İÇİN KEŞİF YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Tarih : 27 Ocak 2017, 16:50
Puan Ver : Pkk İçin Keşif Yapan 2 Kişi Tutuklandı(6/10)9


Mardin-Midyat karayolundaki uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphenilen İran uyruklu Hassan B. ile Sajjad Jahan F. gözaltına alındı.



Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede bazı yolların "Google Earth" programından indirilmiş haritası, emniyet ve valilik hizmet binalarının görüntüleri bulundu.



Şüphelilerin kentte bağlantılı oldukları belirlenen Eyüp S. ile Cahit B. de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada da Mardin'deki askeri lojmanlar, Artuklu Belediyesi ile Diyarbakır ve Mardin Havalimanı'nın fotoğraf ve görüntüleri ile terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı YPG/ PYD'ye ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hassan B. ile Sajjad Jahan F. tutuklandı, Eyüp S. ile Cahit B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 



kaynak:yenişafak










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