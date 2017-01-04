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pkk operasyonunda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

İzmir Aliağa'da PKK operasyonunda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Tarih : 04 Ocak 2017, 16:10
Puan Ver : Pkk Operasyonunda Gözaltına Alınan Şahıslar Tutuklandı(10/10)10


Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık etmek, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunmak ve meydana gelen terör olayları sonrasında terör örgütünü destekleyen açıklamalar yapmak suçlarını işledikleri gerekçesiyle M.A., M.K. ve M.S.A.'yı gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Yaklaşık 10 gün önce Aliağa'nın Yukarı Şehitkemal ve Aşağı Şehitkemal Mahallelerinde düzenlenen operasyonda, M.A., M.K. ve M.S.A. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifadeleri ardından dün adliye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi.



Öte yandan, 5 gün önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık etmek, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunmak ve meydana gelen terör olayları sonrasında terör örgütünü destekleyen açıklamalar yapmak suçlarının yanı sıra Irak/Kandil bölgesindeki örgüt mensuplarına ziyaretler gerçekleştirdikleri iddia edilen A.K. (26) ve Ş.D. (29) isimli gözaltındaki şahıslar, öğle saatlerinde adliye sevk edildi.



 



kaynak:sabah








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