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PKK SİİRTLİ İŞ ADAMINI KÖYÜNDE KATLETTİ! VALİ YALANLADI, VALİLİK DOĞRULADI


PKK Siirtli İş Adamını Köyünde Katletti! Vali Yalanladı, Valilik Doğruladı
Tarih : 10 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Pkk Siirtli İş Adamını Köyünde Katletti! Vali Yalanladı, Valilik Doğruladı(5/10)1

Siirt Valiliği, Kemerli Köyü'nde dün meydana gelen ve Mehmet Salih Arslan'ın yaşamını yitirdiği saldırının PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiğini açıkladı.

VALİ "PKK SALDIRISI DEĞİL" DEMİŞTİ

Valilik olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, dün yaptığı açıklamada olayın PKK saldırısı olmadığını, PKK'nın köy basması diye bir olayın olmadığını ve münferit bir olay olduğunu açıklamıştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İşte Valilik tarafından yapılan açıklama:

9 Eylül 2017 günü saat 21.00 sıralarında Siirt'in Merkez ilçesi Kemerli Köyünde silahlı saldırı sonucu Mehmet Salih Arslan'ın yaşamını yitirmesi olayı ile ilgili olarak, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen tahkikatta yapılan araştırma ve elde edilen bulgular sonucu, meydana gelen bu hain saldırının PKK/KCK terör örgütünce işlendiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma genişletilerek devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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