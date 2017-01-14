PKK SİNCAR'DA YENİ ÜSLER KURUYOR
PKK terör örgütü Kandil ve Suriye'den gönderdiği teröristlerle Sincar'da 9 yeni üs kurdu. Bölücü terör örgütünün kamplarda 5 militana eğitim verdiği öğrenilldi. Binali Yıldırım geçen hafta Irak'nı başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyarette Sincar'da artan PKK varlığına dikka tçekmişti.
Ezidi gençleri DAEŞ tehdidiyle silah altına alan PKK terör örgütü, Suriye'deki silahlı militanlarını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla buraya yerleştiriyor. Kampları yöneten kişi Haydar Şeşo adlı bir terörist. Ve ABD ile üst düzey ilişkiler kurabilen Şeşo'nun Kandil tarafından bölgeye gönderildiği biliniyor.
PKK için çalışması için silah altına alınan Ezidi gençlere 450 dolar aylık ödeniyor. PKK'lılara ise 810 dolar veriliyor.
kaynak:haberbedava
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