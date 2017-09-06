PKK'LI TERÖRİSTLER, İŞÇİLERE ATEŞ AÇTI: 2 ŞEHİT, 1'İ AĞIR 3 YARALI
Hakkari Yüksekova'da enerji hattında çalışan işçilere PKK'lı teröristler, ateş açtı. Saldırıda 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte 2 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
2 İŞÇİ ŞEHİT OLDU, 3 İŞÇİ YARALI
Olay, öğle saatlerinde Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana geldi. Enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI
Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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