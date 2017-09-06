Hakkari Yüksekova'da enerji hattında çalışan işçilere PKK'lı teröristler, ateş açtı. Saldırıda 2 işçi şehit oldu, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte 2 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

2 İŞÇİ ŞEHİT OLDU, 3 İŞÇİ YARALI

Olay, öğle saatlerinde Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana geldi. Enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.

Kaynak: haberinburada