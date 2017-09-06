PKK'LI TERÖRİSTLERİN AÇTIĞI ATEŞTE ŞEHİT OLAN 2 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan 2 işçinin kimlikleri de belli oldu.
ŞEHİT OLAN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu. Evli, 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin'in ile evli, 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel'in saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR
Saldırıda ağır yaralanan elektrik mühendisi Fendi Yüzgeç'in Ankara'ya sevk edileceği belirtilirken, diğer yaralılar Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya'nın ise tedavileri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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