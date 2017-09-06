Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin açtığı ateşte şehit olan 2 işçinin kimlikleri de belli oldu.

ŞEHİT OLAN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu. Evli, 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin'in ile evli, 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel'in saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Saldırıda ağır yaralanan elektrik mühendisi Fendi Yüzgeç'in Ankara'ya sevk edileceği belirtilirken, diğer yaralılar Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya'nın ise tedavileri devam ediyor.

Kaynak: haberinburada