İstanbul polisinin, terör örgütü PKK üyeleri tarafından kullanılan ve "Güvenli Ev" diye tabir edilen hücreye düzenlendiği operasyonda bir kadın terörist sahte kimlikle yakalandı.

PKK'nın metropollerdeki faaliyetlerine yönelik çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos'ta İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi.

"HÜCRE EVİ" DEĞİL "GÜVENLİ EV"

PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde 1'inci bölge üyesi olduğu öğrenilen Sema K. adlı kadın terörist, örgüt üyelerince kullanılan "Güvenli Ev" diye tabir edilen hücrede Seval O. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Adıyaman nüfusuna kayıtlı örgüt üyesinin cep telefonundaki şifreli kodları çözen polis, örgütün diğer hücre üyelerinin peşine düştü.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRAN TERÖRİST YAKALANDI

Yakalanan Sema K. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülürken polis, Sema K.'nın cep telefonundaki şifrelerden yola çıkarak Aydın D. adlı PKK/KCK üyesine operasyon düzenledi. Cep telefonundaki şifreleri kıran polis, küçük yaştaki çocukları kandırıp PKK'nın dağ kadrosu için eleman devşirdiği ileri sürülen Aydın D.'yi de yakalayarak emniyete götürdü.

İKİ TERÖRİST DE TUTUKLANDI

Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütü üyeliğinden" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada