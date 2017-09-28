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PKK'nın Propaganda Makinesi Öldürüldü

PKK'NIN PROPAGANDA MAKİNESİ ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın Avrupa'daki Türkiye karşıtı propaganda makinesi "Firaz Dağ" kod adlı terörist, Rakka'da DEAŞ tarafından öldürüldü.

Tarih : 28 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Pkk'nın Propaganda Makinesi Öldürüldü(5/10)1

PKK'nın Avrupa'da terör listesinden çıkarılması için propaganda faaliyetleri yürüten, teröristleri özgürlük savaşçısı olarak gösteren haber ve videolara imza atan 'Firaz Dağ' kod adlı Mehmet Aksoy, Rakka'da DEAŞ tarafından öldürüldü.

PKK'LILARI "CİCİ ÇOCUKLAR" OLARAK ANLATIYORDU

DEAŞ'ın Suriye ve Irak'a yerleşmesinin ardından bu bölgelerde Radikal İslamcı teröristlerle PKK'lılar arasında yaşanan çatışmalar, özellikle Batı basınının çok ilgisini çekmişti. Bu çatışmaları konu alan haberlerin çoğunda yıllardan beri Türkiye'de kan döken teröristler 'terörizmle mücacele eden özgürlük savaşçısı' olarak nitelendiriliyordu. Bunda PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin propaganda faaliyetlerinin de etkisi büyüktü. İşte bu faaliyetleri Vatandaşı olduğu İngiltere'den koordine eden, bizzat katıldığı konferans ve TV programlarında PKK'lıları 'cici çocuklar' olarak Batı dünyasına anlatan isimlerin başında da Mehmet Aksoy geliyordu. Aksoy, çektiği propaganda filmleri ile de bu imajın oluşmasında büyük rol oynadı.

TÜRKİYE NEFRETİ

Suriye'nin kuzeyinde YPG'liler sözde kantonları kurduktan sonra da Londra'dan bu bölgeye gelerek YPG'nin basın ofisinin başına geçti. Burada özellikle kadın teröristleri kullanarak çektiği videolarla YPG'lilerin 'teröre karşı mücadele ettiği' düşüncesini batı medyasına pompaladı. Bu yönüyle Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in üstlendiği role benzer bir rol oynadı. 'Türkiye ellerini Afrin'den çek' ismini verdiği Twitter hesabında da Türkiye aleyhinde kampanya yürütüyordu. YPG'ye katıldıktan sonra 'Firaz Dağ' kod ismiyle anılmaya başlanan 32 yaşındaki Aksoy, önce Afrin bölgesinde son olarak da DEAŞ'ın başkenti olan Rakka'da bulunuyordu. Görevi YPG'lilerin DEAŞ'la yaptığı Rakka'da yaşadığı çatışmalarla ilgili videolar ve propaganda bültenleri hazırlamaktı. Ancak DEAŞ'ın Rakka'da kontrol noktasına düzenlediği baskınında önceki gün 5 YPG'liyle birlikte öldürüldü.

PROPAGANDA TERÖRİSTİ

Her fırsatta Türkiye aleyhine kampanya yürüten 32 yaşındaki Aksoy, eline silah almadığını ancak kamerasıyla 'çok saygı duyduğu savaşçıların hikayelerini' anlattığını söylüyordu. (Kaynak Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pkk  Nın  Propaganda  Makinesi  Öldürüldü    haber

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