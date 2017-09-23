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PKK/PYD, SURİYE'NİN EN ZENGİN ENERJİ YATAKLARINI ELE GEÇİRDİ!


PKK/PYD, Suriye'nin en zengin enerji yataklarını ele geçirdi!
Tarih : 23 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Pkk/Pyd, Suriye'nin En Zengin Enerji Yataklarını Ele Geçirdi!(10/10)6

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD, Deyrizor ilinin Irak sınır hattında, Fırat Nehri doğusunda kalan petrol sahaları içerisindeki en büyük gaz üretim tesisi olan "Konoko" adlı gaz tesisini ele geçirdi.



ÖNCE ABD HAVADAN VURDU



Söz konusu gaz tesisin bulunduğu saha, dün akşam ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarına maruz kaldıktan sonra bugün öğle saatlerinde PKK/PYD'nin kontrolüne geçti. Terör örgütü DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği bölgelerde ilerleyen PKK/PYD unsurları, Fırat Nehri doğusunda kalan diğer petrol sahalarını ele geçirmeyi planlıyor.



EN ZENGİN ENERJİ SAHALARI BURADA



Terör örgütü DEAŞ'ın çekildiği Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol yatağı bulunuyor. En büyüğü "El Ömer" olmak üzere ülkenin en zengin petrol sahaları Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.



DEAŞ 3 YIL BURADAN BESLENDİ



DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti. Rusya'nın hava, İran'ın ise kara desteğini alan Beşşar Esed rejimi güçleri, Humus çölünden ilerleyerek ay başında kent merkezindeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırmıştı.



REJİM GÜÇLERİ DE BURAYI İSTİYOR



PYD/PKK, rejim güçleriyle eşzamanlı olarak Deyrizor kırsalının kuzeydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor. Örgüt, ABD destekli operasyonunu 9 Eylül'de ilan etmişti. İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Irak sınırındaki Deyrizor'un büyük bölümü, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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