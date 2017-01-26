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pkk'ya bitlis'te büyük darbe!

PKK'YA BİTLİS'TE BÜYÜK DARBE!

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı 14 gün aralıksız gerçekleştirdiği operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu.

Tarih : 26 Ocak 2017, 11:12
Puan Ver : Pkk'ya Bitlis'te Büyük Darbe!(10/10)12


Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı 14 gün aralıksız gerçekleştirdiği operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilirken örgütün bomba yapımında kullandığı çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı 11-24 Ocak tarihleri arasında Bitlis'in Başmaklı, Balcılar ve Ilıcak kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 14 gün süren dev bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK'nın çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirilirken örgüt mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin yanı sıra operasyonda 18 sığınak, 4 depo alanı, 9 avcı boy çukuru ve 2 eğitim alanı tespit edilerek imha edildi.ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT



Jandarma'nın yaptığı aramalarda, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet el bombacı, 19 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 48 adet Dragunov keskin nişancı fişeği, 60 adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT



Jandarma'nın yaptığı aramalarda, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet el bombacı, 19 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 48 adet Dragunov keskin nişancı fişeği, 60 adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



BOMBA YAPIMI İÇİN DÜZENEK



Ayrıca operasyonda PKK'nın şehirlerde gerçekleştirdiği hain saldırılarda kullandığı EYP'nin yapımında kullanılan 43 adet 12 kilo büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 151 adet çeşitli ebatlarda pil, 3 adet pil bloğu, 3 adet büyük boy akü ve 1 adet küçük pilleri şarj etmek için kullanılan küçük akü bulundu.



Zor hava şartlarında yapılan operasyon sonucunda büyük başarı elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlara el koydu.



 



kaynak:sabah





 





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