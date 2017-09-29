İçişleri Bakanı Soylu, son 24 saatte 23 teröristin öldürüldüğünü, 5 teröristin de teslim olduğunu açıkladı. Operasyonlarda çok miktar mühimmat da ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Soylu, son 24 saatte 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanılığından yapılan açıklamada ise düzenlenen operasyon ve ele geçirilen mühimmatlarla ilgili detaylı bilgi verildi.

Açıklamada "Son 24 saat içerisinde, yurtiçi genelinde yürütülen operasyonlarda 23'ü ölü 5'i teslim olmak üzere toplam 28 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İşte 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosu:

AĞRI'DA 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda;

✓ 2 Bixi,✓ 1 Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,✓ 1 Roketatar,✓ 50 Kalaşnikov Piyade Tüfeği ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon ve çatışmalar devam etmektedir.

HAKKÂRİ'DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Umurlu köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

VAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca teröristler ile birlikte;

✓ 1 Kalaşnikov,✓ 1 Tabanca,✓ 1 El bombası ele geçirililmiştir.

ŞIRNAK / BEYTÜŞŞEBAP - KATO DAĞI'NDA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca teröristler ile birlikte;

✓ 1 Kalaşnikov,✓ 1 Roketatar,✓ 2 El bombası ele geçirilmiştir.

Şırnak / Silopi - Habur sınır kapısı 5 terörist teslim oldu

DİYARBAKIR / LİCE - KIRKPINAR MAHALLESİ

✓ 8 fünye,✓ 550 m kablo,✓ 1 kamera,✓ 1 kütüklük,✓ 2 tüp,✓ 8 pil,✓ 1 sırt çantası ele geçirilmiştir.

Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında 28 Eylül 2017 Perşembe günü saat 12.00 sularında tespit edilen 2 sığınak içerisinde;

✓ 1 Kalaşnikov,✓ 220 Kalaşnikov fişeği,✓ 7 Kalaşnikov şarjörü,✓ 4 el bombası,✓ 6 adet anti-tank roketatar mühimmatı,✓ 400 M-16 fişeği,✓ 2 M-16 şarjörü

Kaynak: haberinburada