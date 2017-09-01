PKK/YPG SAFLARINDA ÇATIŞIRKEN ÖLEN İNGİLİZ TERÖRİST İÇİN MANCHESTER'DA EYLEM
PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki işgal hareketine katılan ve DAEŞ'e karşı yürütüldüğü iddia edilen Rakka operasyonunda görev alan yabancı teröristlerden İngiliz Luke Rutter, 6 Haziran'da çıkan çatışmalarda öldürüldü.
CESEDİNİ 3 AY PROPAGANDA İÇİN KULLANDILAR
Terör örgütü YPG'nin üniforması içinde ölen ve örgütün Soro Zinar kod adını verdiği teröristin cenazesi 3 ay propaganda aracı olarak kullanıldıktan sonra İngltere'ye gönderildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
Terörist için Manchester kentinde bir de tören düzenlendi. Rutter'in cenazesini karşılamak için İngiltere'deki teröristler bir araya geldi. Ellerinde PKK, YPG flamaları ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan örgüt üyeleri, terör örgütleri lehine slogan attı.
POLİS TERÖRİSTLERE KORUMA SAĞLADI
PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan İngiliz hükümeti ise bu propagandaya müdahale etmedi.
Teröristlerin gövde gösterisi yaptığı sırada, polisin onlara güvenlik sağladığı da görüldü.
Kaynak: haberinburada
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