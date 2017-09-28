Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyaca ünlü dergi Playboy'un kurucusu Hugh Hefner hayatını kaybetti. Hefner, bini aşkın kadınla birlikte olduğu iddia ediliyordu.

DERGİNİN GEÇMİŞİ

Hefner'in, kendisinin koyduğu 600 dolar ve annesinden aldığı 1,000 dolar ile 1953 yılında evinin mutfağında hazırlayarak yayınlamaya başladığı Playboy dergisinin ünü yıllar geçtikçe dünyaya yayıldı. Dergiyi daha sonra, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkede yayınlayan Hefner'in, doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Playboy, yıllar içinde dünya çapında en fazla satan erkek dergisi haline geldi ve zirveye ulaştığı dönemde, içinde Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde her ay 7 milyon kopya satar oldu.

SON YILLARINDA KADINLARLA LÜKS MALİKANESİNDE PARTİLER VERİYORDU

Medyaya yansıyan görüntülerinde genellikle ipek pijamalarla, zevke düşkün bir kişi olarak poz veren Hefner, Playboy modelleriyle birlikte olmuş ve evlenmiş, son yıllarını lüks malikanesinde verdiği dev partilerle geçirmişti. Son dönemlerde çıplak kadın fotoğrafları yayınlamama kararı alan Playboy dergisinin kurucusu Hefner'in, dergiye poz veren modeller de içinde olmak üzere bini aşkın kadınla birlikte olduğu varsayılıyor.

Kaynak: haberinburada