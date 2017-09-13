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Polis, 2 dayısını ve kuzenini katletmişti! Cinayet nedeni ortaya çıktı

POLİS, 2 DAYISINI VE KUZENİNİ KATLETMİŞTİ! CİNAYET NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da trafik polisinin iki dayısı ve bir kuzenini daha önce ortak kurdukları ve kendi üzerine olan şirketten kalan 1 milyon liralık vergi borcundan dolayı öldürdüğü ortaya çıktı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Polis, 2 Dayısını Ve Kuzenini Katletmişti! Cinayet Nedeni Ortaya Çıktı(8/10)4

Adana'da iki dayısını ve kuzenini katleden trafik polisinin cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Polis, ortak kurdukları ve kendi üzerine olan şirketten kalan 1 milyon liralık vergi borcundan dolayı akrabalarını öldürmüş.

İKİ DAYISINI VE KUZENİNİ VURUP TESLİM OLMUŞTU

Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde 11 Eylül günü meydana gelmişti. Ankara'da görevli olan ve 6 ay önce mesleğe başlayan trafik polisi Görkem E. (23), dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kuzeni Onur Bakabula'yı beylik tabancası ile vurmuştu. Daha sonra kaçtığı akaryakıt istasyonunda 155'i arayarak teslim olmuştu.

1 MİLYON LİRALIK VERGİ BORCU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis emniyette bir gün boyunca sorgulandı. Zanlı polisin dayılarıyla polis olmadan önce ortak şirket kurduğunu ancak şirketin kendi üzerine olduğunu, bir süre sonra da şirketin battığını, bu nedenle vergi borcu olduğu ve bu borcun da ödenmediği için yaklaşık 1 milyon liraya çıktığını belirterek, "Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben yeni polis oldum vergi borcumdan dolayı maaşıma haciz gelecekti. Ben bu borcun ödenmesini istedim ödemediler tartıştık en son beni de darp ettiler ben de sinirlendim onları öldürdüm. Ancak çok pişman oldum. Hayatımı mahvettim" diye ağladığı öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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