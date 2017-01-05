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POLİS, FETÖ ÇİFTLİĞİNE BASKIN DÜZENLEDİ! ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ


POLİS, FETÖ ÇİFTLİĞİNE BASKIN DÜZENLEDİ! ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Tarih : 05 Ocak 2017, 16:25
Puan Ver : Polis, Fetö Çiftliğine Baskın Düzenledi! Çıkanlar Şoke Etti(6/10)5


FETÖ soruşturması kapsamında Kaynak Holding'in merkezinden getirilen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, harddiskler, kamera kayıtları ve dokümanların Kırklareli Asilbeyli köyü ile Kavaklı beldesi arasındaki Kaynak Holdinge bağlı Baran Tarım ve Hayvancılık çiftliğine gömüldüğü tespit edildi. Polis çiftliğe operasyon düzenledi.



KAZI YAPILDI...



Habertürük'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Çiftlikte yapılan kazıda bir kamyonet dolusu bilgisayar, harddisk, kamera kayıtları ve doküman Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitaplar ve arşiv niteliği taşıyan belgeler bulundu.



FETULLAH GÜLEN'İN 40 YIL ÖNCESİNE AİT VAAZ KASETİ BULUNDU

Kazılarda, FETÖ'ye ait çok önemli dijital evraklar ele geçirildiği belirtilirken, Fetullah Gülen'in 1977 yılında kayda alınmış bir vaaz kaseti de bulundu.



ÇİFTLİK YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan çiftliğin yöneticisi A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise aranıyor.



 



kaynak:milliyet








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