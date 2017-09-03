Çin'den sıradışı bir olay... İnternet sitelerinde paylaşlılan görüntülerde bir kadın, polis aracının yanında polis memuruyla konuşuyor. Kucağında ise bebeği var.

POLİS, KUCAĞINDAKİ BEBEĞE ALDIRMADAN KADINI DARP ETTİ

Ardından polis kadını bileklerinden tutmaya çalışınca polisi itiyor. Ne oluyorsa tam da bu noktada oluyor. Polise aracın içinden yardım etmek için bir başka polis memurunun çıktığı anda diğer polis kadına sertçe vuruyor. Üstelik kucağındaki bebeği hiç düşünmeden.

ANNE İLE BEBEĞİN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRENLER POLİSİ DÖVÜYOR

Bebek ve anne yere düşüyor. Silahsız olan ve bir tehlike arz etmeyen kadına polisin kontrolsüz güç kullanmasına çevredekiler seyirci kalmıyor. Polisler, halk tarafından linç edilmeye çalışılıyor. Polisler uzun bir süre dayak yiyor.

KADIN YARALANDI, BEBEĞİN KEMİKLERİ KIRILDI

Olayın sonunda kelepçelenerek gözaltına alına kadının yüzündne ciddi yaralar aldığı, hatta bebeğinin bazı kemiklerinin kırıldığı belirtiliyor.

OLAYIN NEDENİ PARK ÜCRETİ

Polisin zorla kadını gözaltına almak istemesinin sebebi ise kadınla yaşanan park ücreti anlaşmazlığı.

Kaynak: haberinburada