HDP Kadın Meclisi'nin Diyarbakır'da yapmak istediği oturma eylemine polis, OHAL kapsamında yasağın devam ettiğini belirterek izin vermedi.

OTURMA EYLEMİ İÇİN TOPLANDILAR

HDP'nin kadın cinayetlerine karşı 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirme kararı aldığı oturma eylemi için aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in de bulunduğu HDP'li kadınlar, merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'ne geldi.

Polis Müdürü, OHAL kanunu kapsamında ve Diyarbakır Valiliği'nin almış olduğu kararla eyleme izin vermeyeceklerini belirterek, açık alanda her türlü eylem yasağının devam ettiğini hatırlattı.

HDP'Lİ VEKİLLER, POLİS MÜDÜRÜNE İTİRAZ ETTİ

Milletvekili Felaknas Uca ise polis müdürüne, "Bu eylem her ilde var. Şimdi bir milletvekili olarak, biz açıklamamızı yapmak istiyoruz. Neden parti binasında yapalım, her ilde yapılıyor" diyerek karşılık verdi.

POLİS MÜDÜRÜ: YEMİNİNİZE SADIK KALIN

Bunun üzerine polis müdürü Milletvekili Birlik'e, "Leyla hanım siz mecliste yemin ettiniz, lütfen yemininize sadık kalın. Kanunlara uyacağınız diye yemin ettiniz. Siz de yemininizin gereğini yapın. Lütfen kanunlara uymak üzere yemininizin gereğini yapın. Müsaade etmeyeceğiz. Gelin bugün el birliğiyle gaz, TOMA olmadan herhangi bir müdahale olmadan. Karşılıklı sağduyuyla, çözüm yolu bularak, ilçe binanız yüz metre ileride orada yapalım. Onun dışında hiç bir şeye müsaade edemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

OTURMA EYLEMİNİ HDP İLÇE TEŞKİLATINDA YAPTILAR

Yaşanan diyalogların ardından milletvekilleri ile partili kadınlar, oturma eylemi ve açıklamayı HDP Yenişehir İlçe merkezinde yapmaya karar verdi. Grup yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe binasına gitti.

Kaynak: haberinburada