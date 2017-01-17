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polis, pkk yandaşlarına göz açtırmıyor

POLİS, PKK YANDAŞLARINA GÖZ AÇTIRMIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallede 500 polisle yaptığı uygulama sırasında, 6 kişiyi uyuşturucudan gözaltına aldı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 17:43
Puan Ver : Polis, Pkk Yandaşlarına Göz Açtırmıyor(5/10)7


Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Obalar Caddesi'nde aralarında terör ve uyuşturucuyla mücadele, asayiş ile özel harekat şube müdürlüğünden 500 polisin katılımıyla uygulama yapıldı. Polisler uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem alırken, cadde üzerinde de zırhlı araçlar önlem aldı. Polis uygulamada evlerin duvarlarına yazılan PKK yazılarını da boya ile kapattı. Yapılan uygulamada 450 şahıs, 27 iş yeri, 31 araç, 10 motosiklet sorgulandı.

3 adet yasa dışı oyun makinesine el konulurken, aranan 1 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda üzerinden uyuşturucu çıkan 6 kişi gözaltına alındı, 3 motosiklete de el konuldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Polis  Pkk  Yandaşlarına  Göz  Açtırmıyor    haber

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