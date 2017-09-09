Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu

Polis Pusu Kurdu! Aynı Evden İki Otomobil Çalan Hırsız Yakalandı

POLİS PUSU KURDU! AYNI EVDEN İKİ OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Çatalca ve Tekirdağ'da yazlıkçıların evlerine dadanan ve aynı evden üst üste iki araç çalan hırsız, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Polis Pusu Kurdu! Aynı Evden İki Otomobil Çalan Hırsız Yakalandı(9/10)5

Çatalca ve Tekirdağ'da yazlıkçıların evlerine dadanan bir hırsız polis tarafından gözaltına alındı.

AYNI EVE DADANDI

Çatalca'da bir eve girerek aldığı kontak anahtarlarıyla aynı evden iki otomobil çalan şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı 3 lüks otomobil ele geçirildi.

İKİ OTOMOBİLİ SIRAYLA ÇALMIŞ

Çatalca ve Marmara Ereğlisi'nde peş peşe üç lüks otomobilin hırsızlar tarafından çalınması üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada Çatalca'da bir eve giren ve 50 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızın evde bulduğu kontak anahtarlarını alarak önce bir otomobili daha sonrada diğer otomobili sırayla çaldığı belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için bölgede pusu kuran Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serkan T.'yi başka bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

3 LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüpheli Serkan T. nin yakalandığında kullandığı lüks aracı ise Tekirdağ'dan bir hafta önce çalmış olduğu ortaya çıktı. Oto Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldıkları araca yine sahte plaka ve çalıntı plaka takarak gezdiğini belirtti. Polis şüpheliyle birlikte toplam 3 adet çalıntı lüks otomobil ele geçirdi.

ÇOK SAYIDA SABIKASI VAR

Öte yandan soruşturma sırasında şüpheli Serkan T.'nin daha önceden 20 kez hırsızlık suçundan polis tarafından yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polis  Pusu  Kurdu  Aynı  Evden  İki  Otomobil  Çalan  Hırsız  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER