POLİS PUSU KURDU! AYNI EVDEN İKİ OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
Çatalca ve Tekirdağ'da yazlıkçıların evlerine dadanan ve aynı evden üst üste iki araç çalan hırsız, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çatalca ve Tekirdağ'da yazlıkçıların evlerine dadanan bir hırsız polis tarafından gözaltına alındı.
AYNI EVE DADANDI
Çatalca'da bir eve girerek aldığı kontak anahtarlarıyla aynı evden iki otomobil çalan şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı 3 lüks otomobil ele geçirildi.
İKİ OTOMOBİLİ SIRAYLA ÇALMIŞ
Çatalca ve Marmara Ereğlisi'nde peş peşe üç lüks otomobilin hırsızlar tarafından çalınması üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada Çatalca'da bir eve giren ve 50 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızın evde bulduğu kontak anahtarlarını alarak önce bir otomobili daha sonrada diğer otomobili sırayla çaldığı belirlendi.
Güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için bölgede pusu kuran Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serkan T.'yi başka bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakaladı.
3 LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Yakalanan şüpheli Serkan T. nin yakalandığında kullandığı lüks aracı ise Tekirdağ'dan bir hafta önce çalmış olduğu ortaya çıktı. Oto Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldıkları araca yine sahte plaka ve çalıntı plaka takarak gezdiğini belirtti. Polis şüpheliyle birlikte toplam 3 adet çalıntı lüks otomobil ele geçirdi.
ÇOK SAYIDA SABIKASI VAR
Öte yandan soruşturma sırasında şüpheli Serkan T.'nin daha önceden 20 kez hırsızlık suçundan polis tarafından yakalandığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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