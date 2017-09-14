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Polis Şiddeti Kamerada; Kadını Kucağındaki Çocuğuyla Birlikte Yere Attı

POLİS ŞİDDETİ KAMERADA; KADINI KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE YERE ATTI

Çin'de polis, genç kadını kucağındaki bebeğiyle yere itince, minik bebek kafasını feci şekilde yere çarptı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Polis Şiddeti Kamerada; Kadını Kucağındaki Çocuğuyla Birlikte Yere Attı(5.5/10)10

Çin'de polis, genç kadını kucağındaki bebeğiyle birlikte yere itti. Kadın ve minik bebek kafasını şiddetli bir biçimde yere vurdu.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ UMURSAMADILAR BİLE

Çin'de kaydedilen görüntülerde, kucağında bebeğini taşıyan bir kadın ile polis arasında sözlü tartışma başladığı görülüyor. Sonrasında gelen polis şiddetiyse yok artık dedirtti. Kucağında bebeğiyle birlikte kadına şiddet uygulayıp, yere iten polis, bebeğin yere kafasını çarpmasını umursamadan kadını kelepçelemeye çalıştı. Vicdansızlık anları bir vatandaş tarafından kameralara alındı.

OLAYI GÖREN KOŞTU

Yere düşen ve ağlayan bebeği umursamayan polislere halktan tepki geldi. Olayı gören insanlar yerdeki bebeği kaldırmak için koştu. Kafasını yere feci şekilde çarpan zavallı bebek ise ağlamayı kesmedi. Ciddi şekilde yaralanmayan bebek, annesine gitmek isterken, polisler anneyi kelepçelemekle meşguldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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