Çin'de polis, genç kadını kucağındaki bebeğiyle birlikte yere itti. Kadın ve minik bebek kafasını şiddetli bir biçimde yere vurdu.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ UMURSAMADILAR BİLE

Çin'de kaydedilen görüntülerde, kucağında bebeğini taşıyan bir kadın ile polis arasında sözlü tartışma başladığı görülüyor. Sonrasında gelen polis şiddetiyse yok artık dedirtti. Kucağında bebeğiyle birlikte kadına şiddet uygulayıp, yere iten polis, bebeğin yere kafasını çarpmasını umursamadan kadını kelepçelemeye çalıştı. Vicdansızlık anları bir vatandaş tarafından kameralara alındı.

OLAYI GÖREN KOŞTU

Yere düşen ve ağlayan bebeği umursamayan polislere halktan tepki geldi. Olayı gören insanlar yerdeki bebeği kaldırmak için koştu. Kafasını yere feci şekilde çarpan zavallı bebek ise ağlamayı kesmedi. Ciddi şekilde yaralanmayan bebek, annesine gitmek isterken, polisler anneyi kelepçelemekle meşguldü.

Kaynak: haberinburada